Объем выданных льготных кредитов для бизнеса вырос до 57,6 миллиарда

За неделю в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 343 кредита на 899 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, всего с момента старта программы было выдано 21 888 кредитов на общую сумму 57,6 млрд грн.

Из них 20,5 млрд грн выдали в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 30 млрд грн выданы как антикризисные кредиты.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства сотрудничает с 33 банками.