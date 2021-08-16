Пункт пропуска "Дяково" на границе с Румынией возобновил работу (обновлено)
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Пункт пропуска "Дяково", расположенный на украинско-румынской границе, временно приостановил пропускные операции.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
"В связи с техническими неполадками временно остановлены пропускные операции в пункте пропуска "Дяково", – говорится в сообщении.
Около 14:00 пограничники сообщили о восстановлении работы пункта пропуска.
"Для совершения пограничного оформления в пункте пропуска "Дяково" Госпогранслужба организовала работу передвижного комплекса пограничного контроля. Работа пункта пропуска возобновлена", – отметили они.
Джерело: Госпогранслужба