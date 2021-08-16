В порту "Южный" в контейнерах с бананами обнаружили партию кокаина на $10 миллионов

Правоохранители обнаружили на территории порта "Южный" скрытую от таможенного контроля партию кокаина, контрабандой доставленную в Украину из Эквадора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Наркотик прибыл через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических пустотах морских рефрижераторных контейнеров с бананами в 50 брикетах весом брутто около 60 кг. Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно $10 млн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуроры Одесской областной прокуратуры совершают процессуальное руководство по уголовному производству по факту ввоза в Украину из стран Латинской Америки наркотического средства кокаина в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 305 УК Украины).

На данный момент проводятся следственные действия, а также устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Кроме того, проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки – граждан Албании, Румынии и Украины.