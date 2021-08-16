Нацбанк аннулировал лицензии 32 небанковским финучреждениям
Соответствующее решение было принято 13 августа, сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что этого, 4 июля, было принято решение применить к ряду участников рынка небанковских финансовых услуг меру воздействия в виде временной остановки лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг. Этим решением регулятор обязал компании устранить нарушения и подать Нацбанку соответствующий отчет.
По состоянию на 13 августа, компании не выполнили решение об устранении нарушений, в частности, не подали Нацбанку отчетность за первый квартал 2021 года и отчета об устранении нарушений.
Поэтому регулятор был вынужден применить меры воздействия к 32 участникам рынка небанковских финансовых услуг. Так, трем лизингодателям аннулирую лицензии на предоставлении услуг по финансовому лизингу. Речь идет о ООО "Автосейл", ООО "Системпро" и ООО "Мейд Финанс".
Кроме того, 12 ломбардам отозвали лицензии на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита:
- ЧО "Ломбард "Аверс"
- ЧО "Ломбард "Без штрафов"
- ЧО "Ломбард "Денежная помощь"
- ЧО "Ломбард "ДК"
- ЧО "Ломбард "Дружба"
- ЧО "Ломбард "Клондайк"
- ЧО "Ломбард при участии ООО "Укр кредит сервис" и компания"
- ЧО "Ломбард "Центральный"
- ЧО "Ломбард ООО "Надал и компания"
- ЧО "Ломбард "Дочернее предприятие "Ник" страховой компании "Лемма"
- ЧО "Ломбард, ООО "РЕМ" и компания"
- ЧО "Ломбардия "Ломбард Копич и компания".
Также Нацбанк применил меру воздействия к 17 финансовым компаниям в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг:
- ООО "Финсолюшн"
- ООО "ФК "Аккорд"
- ООО "Факторинговая компния "Укринвест Альянс
- ООО "Прайм Бизнес Ресурс"
- ООО "Инвестмент Корпорейшн"
- ООО "ФК "Грифон"
- ООО "Волынская факторинговая компания"
- ООО "Диамант-Финанс"
- ООО "Западноукраинская финансовая компания"
- ООО "Ипотечная компания "Базовый актив"
- ООО "Украинский кредитный дом"
- ООО "Сицумон"
- ООО "ФК "Дита Финанс"
- ООО "ФК "Интерлоан"
- ООО "Утренс Промис"
- ООО "ФК "Финтандем"
- ООО Кредитная компания "Хлебный край Инвест"
Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 16 августа.
Однако, как подчеркивают в Нацбанке, аннулирование лицензий не прекращает работу компаний от выполнения обязательства по договорам с клиентами относительно указанных финансовых услуг, заключенным до даты вступления в силу решения НБУ.