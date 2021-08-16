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Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 590 миллионов

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Объем выданных кредитов по программе льготной ипотеки превысил 590 миллионов
По состоянию на 16 августа 2021 года уполномоченными банками по выполнению государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписаны 696 кредитных договоров на общую сумму 590,14 млн грн, как на первичном (22,7%), так и вторичном (77,3%) рынках.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Всего в уполномоченные банки поступило 1 047 заявок на участие в программе на общую сумму 903,55 млн грн, из которых 21,68% составляет первичный рынок и 78,32% - вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (33,5%);
  • Киевская область (30,8%);
  • Харьковская область (6,4%);
  • Львовская область (5,7%);
  • Ривненская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +2% - количества кредитов и +2% - суммы кредитов;
  • +4% - количества заявок и +4% - суммы заявок.

Запуск "Доступной ипотеки 7%" состоялся 1 марта 2021 года.

Джерело:  Минфин
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