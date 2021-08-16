Три компании пополнили финансовый рынок Украины, – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Стар Файненс Груп" и ООО "ФК "Муниципальный процессинговый центр", а также внес ООО "Лизинг Эксперт" в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Стар Файненс Груп" получило три лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита; на предоставление услуг по финансовому лизингу, а также на услуги по факторингу.

"Лизинг Эксперт" получил лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

"Муниципальный процессинговый центр" пока еще не имеет лицензий на предоставление финансовых услуг.

Кроме того, Нацбанк предоставил АО "СК "Краина" две новые лицензии – на добровольное страхование воздушного транспорта и на добровольное страхование ответственности владельцев воздушного транспорта (в том числе ответственность перевозчика).