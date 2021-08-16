"Газпром" решил сократить транзит газа через Украину

"Газпром" на аукционе "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) купил лишь малую часть из предложенных дополнительных твердых мощностей прокачки через Украину на сентябрь, хотя в предыдущие месяцы выкупал весь выставленный объем для прокачки в 15 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона Regional Booking Platform в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

На аукцион были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкупленными оказались только 650 тыс. куб. м в сутки (на входе в ГТС Украины на ГИС "Суджа"). Основной объем из этого бронирования поступит в Венгрию – на ГИС "Берегово" (0,5 млн куб. м в сутки, как и в предыдущие месяцы).

В предыдущие месяцы основной объем дополнительного бронирования (свыше 14 млн куб. м в сутки) приходился на ужгородский коридор – ГИС "Ужгород"/"Велке Капушаны". Сейчас эти мощности не были выкуплены совсем.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

С начала августа "Газпром" резко снизил транспортировку газа по газопроводу "Ямал-Европа", который забронирован у него до конца сентября.

Ранее сообщалось, что "Газпром" прибегает к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

Так, 11 августа произошло очередное падение поставок газа по газопроводу "Ямал-Европа", который получает газ с месторождений, которые технологически связаны с аварийным объектом. Газопровод проходит через Беларусь и Польшу в ФРГ.

На данный момент прокачка по нему снижена более чем в четыре раза по отношению к нормальным уровням. Сокращение поставок российского газа подтолкнули цены в Европе к новому росту.