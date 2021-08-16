Расходы на выплату больничных выросли с начала года на 66%, – Фонд соцстрахования

По оперативным итогам, на протяжении января-июля 2021 года Фонд социального страхования принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе на COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 9 миллиардов гривен, что на 65,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года ( 5,46 млрд грн).

Как сообщает пресс-служба Фонда, за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности заработка за указанный период обратились почти 1,77 млн работников против 1,25 млн в 2020 году.

"Динамика роста сумм и количества листков нетрудоспособности наблюдается Фондом с осени прошлого года и связана с распространением коронавирусной болезни. Кроме того, на размер расходов по больничным листам влияет рост размера средней заработной платы по стране", – отмечается в сообщении.

Фонд отмечает, что финансирование страховых выплат осуществляется по мере поступлений доли от ЕСВ на счет Фонда.

Как сообщалось, из-за нехватки средств существует задолженность Фонда социального страхования по выплате больничных, на начало июня она составляла около 3 миллиардов гривен.