Украина в сотрудничестве с NASA и CERN построит международный детский научный центр

В Пуще-Водице появится Международный центр детского научного творчества с 12 современными лабораториями, к проектированию и обустройству которых привлечены специалисты из NASA и Европейской организации по ядерным исследованиям CERN.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки.

Отмечается, что научный центр построят по инициативе Малой академии наук под эгидой ЮНЕСКО для проведения всеукраинских и международных мероприятий, подготовки представителе й образовательной сферы и молодых ученых.

"Сейчас к проектированию и оборудованию 12 лабораторий естественных наук, технологий, инженерии и математики привлечены специалисты из национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, Европейской организации по ядерным исследованиям CERN, Аргонской национальной лаборатории", – говорится в сообщении.

По словам президента МАН Сергея Довгого, в Европе нет подобного центра, который также мог бы принять 500 школьников.

Кроме того, центр будет иметь собственную обсерваторию и лабораторию прототипирования, благодаря которым молодые исследователи космоса и изобретатели смогут работать с современным оборудованием. А еще – всю необходимую инфраструктуру для образовательных и конкурсных мероприятий: три конференц-зала, кинолекционный зал и сферический кинотеатр.

Также в центре будет собственная система энергообеспечения, гостиница для преподавателей, молодежный хостел, столовая и спортивно-оздоровительный комплекс.