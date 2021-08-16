Цены на газ в Европе взлетели до $585 за тысячу кубометров из-за решения "Газпрома" сократить транзит через Украину

Цена газа в Европе получила новый импульс роста после прошедшего с символическим итогом аукциона по бронированию украинских дополнительных газотранспортных мощностей на сентябрь.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта – сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures – после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров, передает Интерфакс.

Отмечается, что "Газпром" постоянно выкупал дополнительные твердые мощности украинской ГТС, но в этот раз на фоне пустующего забронированного газопровода "Ямал-Европа" выкупил лишь малую часть предложенных услуг.

На аукцион 16 августа были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкуплены оказались только 650 тыс. кубометров в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.