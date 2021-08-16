Минздрав спрогнозировал всплеск заболеваемости коронавирусом с октября

Существенный подъем заболеваемости COVID-19 ожидается осенью этого года, в октябре-ноябре.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью Укринформу.

"В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас. Подъем заболеваемости мы ожидаем где-то осенью этого года, примерно в октябре-ноябре", – рассказал Кузин.

При этом замминистра допустил, что такая вспышка может произойти и раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы его не допустить.

Он отметил, что опыт других стран показывает, что вспышки "Дельты" регистрировались в организованных коллективах, поэтому возможность вакцинации именно организованных коллективов является одной из опций, которая помогает предотвратить быстрое распространение инфекции.

Также, по его словам, такие вспышки регистрировались в учебных заведениях, поэтому введено отдельную норму, которая не позволяет открывать заведение и начинать процесс обучения, при вакцинации менее 80% педагогических работников.

"И третья ситуация, когда чаще всего возникали вспышки, это – туристы и люди, которые возвращались с отдыха, пересекали границу и выезжали по различным делам за пределы страны. Поэтому мы и приняли те изменения, чтобы минимизировать дополнительный риск занесения инфекции с туристами, которые возвращаются в страну", – добавил Кузин.

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Как сообщалось, с 5 августа изменены правила пересечения пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админграницы со временно оккупированным Крымом.

Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь полный курс вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис. Украинцам после возвращения достаточно иметь справку о проведении вакцинации первой дозой, либо получить негативный результат теста за 72 часа после пересечения границы.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявлено 417 случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии в Украине заболели – 2,27 млн человек, выздоровели – 2,2 млн человек, летальные случаи – 53,27 тыс., проведено ПЦР-тестов – 11,68 млн.