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МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве, – КГГА

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МВД и прокуратура заблокировали работу эвакуаторов в Киеве, – КГГА
Правоохранители сообщили о подозрении пятерым сотрудникам КГГА и двум руководителям частных компаний по делу о якобы незаконной эвакуации автомобилей. Власти Киева заявляют, что действия МВФ и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, в рамках расследования дела проведено более 30 обысков, изъяты документы, носители информации, средства связи, денежные средства и другие доказательства. Также по месту жительства подозреваемых обнаружили значительное количество актов осмотра и временного задержания транспортных средств.

По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, приобщив руководство управления по паркованию и подчиненных инспекторов, ввел схему незаконного обогащения путем безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки. При этом, владельцы могли забрать автомобили только после уплаты "штрафа", сумма которых была вдвое больше официальной.

Отмечается, что к этой схеме также были привлечены руководители частных служб, которые занимаются эвакуацией транспортных средств в Киеве.

"Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнять "дневной план", они прибегали к хитростям – около припаркованного устанавливали знак "Дорожные работы", – говорится в сообщении прокуратуры.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил, что действия МВД и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, передает пресс-служба КГГА.

"Сейчас Инспекция обезглавлена ​​и практически парализована. Серверы и рабочие станции Инспекции удалены. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах и полосах общественного транспорта", – отметил заместитель председателя КГГА.

По его словам, согласно открытым следствием документам, Национальная полиция проверяет факты якобы превышение служебных полномочий руководством Инспекции в 2019-2020 годы.

"Киевская городская государственная администрация открыта для органов предварительного расследования… В то же время необходимо как можно быстрее возобновить деятельность Инспекции. Хаос на улицах, беспорядок на въездах в больнице, припаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах – недопустимы", – добавил Усов.

Джерело:  Офис генпрокуора
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Топ коментарі

  • Анатолий Медведев b8a43227
    В середньому власник сплачує за евакуйований "паркувальниками" автомобіль 1800 грн.
    З них лише 255 грн - це штраф за неправильне паркування. Решта: 200 грн за добу послуг паркувального майданчика, куди вивозиться авто, і 1400 грн це оплата самої евакуації.
    Тобто 1600 грн йде в приватні руки, які не важко здогадатись кому належать в Києві
  • Super Gut
    Благодаря эвакуаторам, начали хоть немного щимить бычье, которое паркуется где-взумается. А зе-упыри походу отжимают выгодный бизнес в Киеве.
  • Сергей Городний ae5555ec
    Кто-то не захотел платить за эвакуацию своего Бентли...!?
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