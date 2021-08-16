"Кредобанк" взял долгосрочный кредит рефинансирования на 750 миллионов

"Кредобанк" 13 августа привлек 750 млн грн под 9,18% на тендере Национального банка Украины (НБУ) по рефинансированию, которое впервые предоставляется на срок от года до трех лет.

Как свидетельствуют данные регулятора, Нацбанк также удовлетворил заявки на рефинансирование на срок от года до трех лет "Мотор Банка" (236 млн грн), "КИБ" (225 млн грн), "РВС Банка" (215 млн грн), "Скай Банка" (191 млн грн) и "Юнекс Банка" (166 млн грн), передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, "Индустриалбанк" на тендере по 90-дневному рефинансированию привлек 140 млн грн под 9% годовых.

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 62 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 73,53 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта, 7 мая и 23 июля 2021 года не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,062 млрд грн и два аукцион на срок от года до трех лет на сумму 6,783 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 20 августа, а на срок от года до трех лет – 9 июля.