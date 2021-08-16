Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 2,5 миллиарда

В течение недели, с 16 по 20 августа, Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов семи ликвидируемых банков на общую сумму 2,55 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из них на сумму 1,77 млрд грн выставлено на продажу права требования по выданным банками кредитами, на 662,59 млн грн – дебиторская задолженность. Кроме того, недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков будут торговаться за 77,65 млн грн, а ценные бумаги – за 38,17 млн грн.

В частности, на продажу выставлены активы:

ПАО "Златобанк" на общую сумму 1,68 млрд грн;

АО "АКБ "Аркада" – на 417,4 млн грн;

АО "Мисто Банк" – на 359,9 млн грн;

АО "АКБ "Капитал" – на 71,19 млн грн;

АО "Родовид Банк" – на 12,77 млн грн;

ПАО "КБ "Премиум" – на 3,39 млн грн;

АО "Дельта Банк" – 590 тыс. грн.

Напомним, на прошлой неделе Фонд планировал продажу активов семи банков на сумму 4,68 млрд грн.