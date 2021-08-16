Нацкомиссия готовит внеплановые проверки 28 поставщиков электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует провести внеплановые проверки 28 поставщиков электрической энергии из-за непредоставления регулятору отчетности о поставках электроэнергии за сентябрь 2020 года.

Соответствующий проект постановления планируется рассмотреть на заседании Нацкомиссии 18 августа, передает отраслевое издание ExPro.

"Не предоставлена в Управление НКРЭКУ в г. Киев и Киевской области (или в территориальные органы) на бумажных носителях форма отчетности №3а-НКРЭКУ поставки электрической энергии (месячная) "Отчет о деятельности поставщика электрической энергии" за сентябрь 2020 года", –говорится в обосновании проекта постановления в отношении каждой компании-электропоставщика, которого планируется проверить.

Как уточнили в НКРЭКУ, соответствующая отчетность должна быть предоставлена ​​до 25 января 2021 года. Однако по состоянию на 9 августа документы предоставлены не были.

В перечень компаний, которые НКРЭКУ планирует внепланово проверить, вошли: ООО "Ю Энерджи Трейд"; ООО "Электрикал Инновейшнс", ООО "Электроукраина", ООО "Энерджи Электро Групп", ООО "НПО "Квантум", ООО "Евро Консалтинг Групп", ООО "Терра Энерджи", ООО "Аквакор", ООО "Глобал Электрик Энерджи", ООО "Электрик Интернешенал", ООО "Делекта", ООО "Экра Кавказ-Украина", ООО "Синэнерджы".

Кроме того, проверки планируется провести на ООО "Инол-Энерджи", ООО "КПЭК", ООО "СТС-Киев", ООО "Э.Коннект (Украина)", ООО "Новая Энерджи Групп", ООО "Тех Пром Газ", ООО "Первая Украинская Электрическая Компания", ООО "Интро Газ", ООО "Региональные Энергетические Услуги", ООО "БТ Энерджи", ООО "Энерджисервис", ДП "ЕТС", ООО "Мегаконсалт Групп", ООО "Укрторгальянс" и ООО "Киевэнергострой".

Как сообщалось, ранее НКРЭКУ аннулировала лицензии на поставки электроэнергии ООО "Грин Альтернатива", "Первая электрическая компания", "Терра ВВВ", "Трансэлектропостач", поскольку не смогла найти эти компании по заявленным местам их расположения.