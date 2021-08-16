Цены на сталь на тендерах "Укрзализныци" выросли за год в 2 раза

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" 2-10 августа подписало пять договоров на закупку металлического проката на общую сумму 137,29 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В частности, стальной горячекатаный круглый и арматурный прокат для железной дороги поставит ООО "Фирма "Викант", которая на тендерах представляла продукцию" Арселор Миттал Кривой Рог". Сталь толстолистовую и тонколистовую и часть арматурной поставит "Метинвест СМЦ" Рината Ахметова.

При этом каждая из двух компаний, которые обычно поставляют различные виды проката для "Укрзализныци", а потому не конкурируют между собой, выиграла несколько лотов на поставку именно арматурного проката.

"Метинвест" поставит арматуру класса А500С марки стали 3 пс (сп) различного размера по 30-30,37 тыс. грн за тоннут производства "Арселор Миттал" и "Днепровского металлургического комбината" "Метинвеста".

В свою очередь "Фирма "Викант" поставит арматуру класса А400/500 марки стали 25Г2С по 37,59-37,89 тыс. грн за тонну.

Как отмечает издание, с прошлого года цены на прокат выросли более чем вдвое: в июле 2020 года "Фирма "Викант "указывала цены на арматурный прокат в 14,2-18,33 тыс. грн за тонну, то есть более чем в два раза дешевле. Это объясняется стремительным ростом мировых цен на сталь – в течение года они выросли более чем вдвое и достигли максимума в мае и июле, когда сталь подорожала до $518-520 за тонну. Сейчас мировые цены на сталь начали постепенно снижаться.

В целом, в зависимости от вида проката тендерные цены на него увеличились минимум в 2 раза. Больше всего увеличились цены на толсто- и тонколистовой прокат для "Укрзализныци" производства холдлинга "Метинвест" Ахметова.