"ArcelorMittal Кривой Рог" увеличил производство чугуна с начала года на 11%

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР, Днепропетровская область) в январе-июле текущего года снизил выпуск общего проката, по оперативным данным, на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,7 млн тонн.

Выплавка стали за этот период возросла на 2,5% - до 2,9 млн тонн, чугуна - на 11%, до 3,28 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

В июле произведено около 400 тыс. тонн проката, 450 тыс. тонн стали, 500 тыс. тонн чугуна.

Как сообщалось, криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 740,9 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2,27 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 30,12 млрд грн.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,1283% его акций.