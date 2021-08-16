Власти Житомира объявили тендер на реконструкцию местного аэропорта за 800 миллионов

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на проведение работ по проекту "Реконструкция аэродромного комплекса по адресу: Житомирская область, Житомир, улица Авиаторов, 9" ожидаемой стоимостью 800,55 млн грн (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечным сроком подачи тендерных предложений указано 14 сентября, а сам аукцион назначен на 20 октября.

Согласно реконструкцию взлетно-посадочной полосы, оборудовать водоотвод, освещение, установить необходимое оборудование и провести пусконаладочные работы.

Условиями договора аванс не предусмотрен.

Работы по проекту нужно выполнить до конца 2022 года.

Как сообщалось, ранее в Мининфраструктуры поясняли, что короткая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Житомир" пока не позволяет аэродрому принимать современные воздушные суда, поэтому необходима ее реконструкция.

Следовательно, для принятия современных воздушных судов существующую взлетно-посадочную полосу необходимо расширить до 45 метров и продлить до 2500 метров. Кроме этого, должна быть устроена инструментальная система посадки ILS.