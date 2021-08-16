В Киеве в ночь на 17 августа перекроют движение транспорта на Индустриальном мосту. КАРТА
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На Индустриальном путепроводе в Киеве перекроют движение транспорта с 22:00 16 августа до 05:00 17 августа.
Об этом сообщает КК "Киевавтодор".
"На Индустриальном путепроводе запланировано наложить верхний слой покрытия. Работы выполнят ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ прямой проезд через путепровод будет перекрыт", - сказано в сообщении.
Схемы объезда:
- в направлении центра: ул. Борщаговская - съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении Караваевых Дач) - б-р Чоколовский - ул. Волынская - ул. Авиаконструктора Антонова - ул. К. Ушинского - б-р Чоколовский - ул. В. Гетьмана - пер. Индустриальный - ул. Борщаговская;
- в направлении Борщаговки: ул. Борщаговская - съезд на ул. В. Гетьмана (в направлении ст. м. "Шулявская" - ул. В. Гетьмана - просп. Победы - ул. П. Нестерова - ул. А. Цедика - ул. А. Довженко - ул. В. Гетьмана.
Джерело: КГГА