Крюковский вагонзавод передаст "Укрзализныце" первые два новых пассажирских вагона уже в августе
Такое заявление сделал руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин по итогам визита министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и руководства "Укрзализныци" на КВСЗ, передает ЦТС.
"Уже в следующем году мы должны получить от завода всю партию вагонов. А в этом году нам будет поставлено как минимум 10 единиц", - отметил Камышин.
"Первые два вагона все желающие смогут увидеть на выставке подвижного состава, которая пройдет 27 августа на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве", - добавил глава компании.
Как сообщалось, "Укрзализныця" решила закупить у ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" 100 новых пассажирских вагонов за средства госбюджета общей стоимостью 3 млрд грн по переговорной процедуре без открытых торгов.
Согласно информации, размещенной в системе ProZorro, указанные 100 вагонов КВСЗ поставит за 3,042 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость закупки составляла 3,044 млрд грн, в итоге "Укрзализныця" смогла сэкономить всего около 2 млн грн или меньше 0,1% стартовой цены.
Тендер на закупку вагонов был объявлен в феврале, компания пригласила к участию 8 компаний. Однако только один смог удовлетворить технические требования и сроки поставки в течение 12 месяцев. Вследствие этого тендерная процедура не состоялась.
В июле "Крюковский вагоностроительный завод" получил от "Укрзализныци" аванс на поставку 100 пассажирских вагонов.