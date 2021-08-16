Проблемы из-за изменения климата угрожают центральной Украине, – Минагрополитики

Украина нуждается в восстановлении орошения на более чем 2 млн га земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко сообщил в интервью Голосу Америки в рамках визита в США.

"Мы должны заложить основы реализации ирригационной реформы. Без этого мы будем просто терять огромные массивы наших черноземов. Деградация земель, ветровая, водная эрозия, опустынивание земель, – это то, что будет приводить к потере экономической активности", – отметил министр.

По словам Лещенко, проблемы, связанные с засухой и изменением температур, остро стоят уже не только на юге, но и в центральном регионе Украины. Так, почти половина Черкасской области в прошлом году пережила экстремальную засуху.

"Для реализации реформы водохозяйственной отрасли будет создан национальный оператор, который будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и формировать кооперативы водопользователей – малых и средних фермеров – которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оборудования", – рассказал министр.

По его словам, этот оператор будет публичной акционерной компанией с международными стандартами корпоративного управления. Он сможет привлекать проектное финансирование, в том числе и через институты Соединенных Штатов.

Лещенко добавил, что Казахстан пять месяцев назад уже подписал соглашение с одной из крупнейших ирригационных компаний США и межправительственное соглашение на реализацию проекта орошения на 3 миллиона гектаров.

"Я постоянно акцентирую внимание на наших восточноевропейских соседей – Польша вкладывает большие средства в ирригацию. Румыния запустила государственную программу реконструкции ирригационных систем. Сегодня даже украинские производители оросительного оборудования и украинские производители металла экспортируют продукцию в Румынию, Болгарию", – добавил Лещенко.

Как сообщалось, Минагрополитики оценивает расходы для реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года в $4 млрд.