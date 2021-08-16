Задержанный НАБУ заместитель мэра Николаева вышел под залог в 3,5 миллиона

За подозреваемого в причастности к завладению почти 27 млн ​​грн при реконструкции Соборной площади в Николаеве заместителя городского головы Сергея Коренева внесли залог, установленный судом в качестве альтернативы содержания под стражей.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Олеся Чемерис, передает "Слово и дело".

"За вице-мера Николаева, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК, внесли залог, определенный решением суда", – сказала спикер суда.

При этом на вице-мера Николаева возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Как сообщалось, ранее суд арестовал Коренева с альтернативой в виде внесения залога в 3,5 млн грн.

11 августа НАБУ задержало вице-мэра Николаева Коренева на границе с Венгрией. Кроме того, среди задержанных по этому делу - депутат Одесского горсовета Лозовенко, первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Александр Брижатый и еще один руководитель частной компании. Позже антикоррупционные органы сообщили им о подозрении. Кроме того, НАБУ вызвало на допрос мэра Николаева Александра Сенкевича.

Как установило следствие, в 2019 году департамент Николаевского горсовета объявил тендер на выполнение работ по реконструкции Соборной площади. Однако заместитель Николаевского головы и первый заместитель одного из департаментов горсовета, злоупотребляя служебным положением, по предварительному сговору с шестью лицами – директорами частных компаний, обеспечили победу в тендере компании БВК "Пик-Строй", которая и выполнила работы.

Как показала экспертиза, работы проведены по завышенным ценам, в результате чего нанесено более 26,8 млн грн убытков местной общине.