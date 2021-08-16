"Антонов" купил оборудования для самолетов Ан-178 на $4 миллиона

ГП "Антонов" госконцерна "Укроборонпром" 15 июля по результатам упрощенной/допороговой закупки заключило соглашение с компанией JT Avionics DWC-LLC (ОАЭ) о закупке оборудования для самолетов на $3,99 млн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

В течение трех месяцев после предоплаты поставят оборудование производства компании Honeywell International Inc. (США) для самолетов Ан-178-100Р №007, 008, 009. По данным Defence Express, это самолеты, которые заказало Минобороны Украины.

В частности, купили следующее:

три инерционные системы LASEREF VI IRS по $328 тыс;

три системы предупреждения столкновения самолетов в воздухе CAS-100 по $253 тыс;

три метеонавигационные радиолокационные станции RDR-4000 по $216 тыс;

три комплекта аппаратуры спутниковой связи SATCOM-HD-710 по $200 тыс;

три системы предупреждения столкновения с землей EGPWS MARK-VA по $ 95 тыс;

три комплекта аппаратуры передачи данных ACARS по $88 тыс;

три антенные системы высокого усиления AMT-3800 по $79 тыс;

три радиовысотомера ALA-52B по $71 тыс.

В апреле-мае системы LASEREF VI IRS и системы CAS-100 для других двух самолетов Ан-178-100Р №001, 006 от этого же поставщика были немного дороже: $362 тыс. и $279 тыс.

Гарантийный срок эксплуатации товара составляет два года, или 1 тыс. летных часов.

Цена сделки оказалась на 10% ниже ожидаемой стоимости закупки в $4,41 млн.

Единственным конкурентом был другой дилер Honeywel – компания Air Team, s.r.o. (Чехия), которая принадлежит Петру Полаку 1959 года рождения и Петру Полаку 1988 года рождения.

На цену при оценке приходилось только 70%, так как заказчик использовал неценовые критерии. На неценовой критерий "условия поставки" отвели 10%: CPT – 10%, DDP – 0%. На неценовой критерий "наличие у поставщика подменного фонда комплектующих изделий на время гарантийных обязательств" приходилось 20%: Да – 20%, Нет – 0%. Впрочем, это не повлияло на результат, ведь оба участника набрали 30%, а затем JT Avionics выиграла по цене.

По данным тендерного предложения, компания JT Avionics принадлежит директору Вадиму Усову. В открытом реестре Дубая менеджером указан Георгий Сидоров. Компания является авторизованным партнером производителя, а опыт подтвердила сделками с "Антоновым".

В целом с 2020 года победитель получил подрядов "Антонова" на 257,56 млн грн.