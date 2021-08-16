НКРЭКУ планирует ограничить объем продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), на заседании 18 августа рассмотрит вопрос подготовки и обнародования проекта решения об ограничении максимального объема продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для трейдеров и поставщиков не более 10% объема покупки на рынке двухсторонних договоров (ДД).

Об этом говорится в соответствующем обосновании к решению комиссии, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, 10-процентное ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года.

Регулятор примет такое решение во исполнение закона "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа", принятого депутатами от 14 июля 2021 года, которым были внесены соответствующие изменения в закон "О рынке электрической энергии".

"Предусмотрено, что временно, до 1 ноября 2021 года, общий (максимальный) объем продажи электрической энергии электропоставщиками и/или трейдерами на рынке "на сутки вперед" в расчетном периоде (месяце) не может превышать 10% от зарегистрированного объема покупки э/э по двусторонним договорам у производителей э/э и/или гарантированного покупателя", – говорится в обосновании регулятора.

В случае осуществления поставщиком и/или трейдером импорта э/э, объем э/э, который может быть продан таким электропоставщиком и/или трейдером на РСВ, увеличивается на объем такой импортируемой э/э.