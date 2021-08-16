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Скандальный Семочко восстановился на должности замглавы Службы внешней разведки через суд

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Скандальный Семочко восстановился на должности замглавы Службы внешней разведки через суд
Скандальный бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки (СВР) Сергей Семочко выиграл суд о своем восстановлении в должности.

Иск чиновника удовлетворил Окружной административный суд Киева (ОАСК), сообщили в суде в ответ на запрос РБК-Украина.

В ОАСК отметили, что дело по иску Семочко было открыто еще в ноябре 2019 года. Но в декабре производство по делу было приостановлено до вынесения вердикта Верховного Суда, который рассматривал законность указа Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении Семочко.

Как сообщалось, в начале 2021 года, Верховный Суд признал этот указ незаконным, так как Семочко якобы во время увольнения находился на больничном. Учитывая это, в мае 2021 года ОАСК возобновил рассмотрение иска и 11 августа вынес решение, полностью удовлетворив иск Семочко.

В частности, ОАСК признал незаконным увольнение Семочко с военной службы и с должности заместителя председателя СВР. Суд восстановил его в должности с 3 сентября 2019 года.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко уволил первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко в апреле 2019 года. Причины увольнения тогда не назывались.

Ранее журналисты выяснили, что заместитель главы Службы внешней разведки СБУ Сергей Семочко имеет недвижимости на более, чем 200 млн грн и родственников с российским гражданством и бизнесом в Крыму.

Кроме того, семья Семочко также находится в тесных отношениях с семьей Геннадия Боголюбова, а его подчиненные добились доступа к выводам международного расследования о выведении средств из "Приватбанка".

НАБУ открыло дело по этим фактам.

Также стало известно, что Семочко через двух посредников требовал у ООО "Диавита" $250 тыс. за участие компании в тендере Министерства здравоохранения по закупке расходников для диализа.

Джерело:  РБК-Украина
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