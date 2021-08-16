"Нафтогаз" вложил в проект по добыче нефти в Египте $580 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" с 2006 года инвестировала в разработку концессионных участков в Египте около $580 млн.

Об этом первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома сообщил на своей странице в сети Facebook.

"С начала сотрудничества в 2006 году группа "Нафтогаз" инвестировала в разработку концессионных участков в Арабской республике Египет около $580 млн. И в дальнейшем мы планируем развивать этот направление и, соответственно, увеличивать объем добычи углеводородов", – сообщил Перелома.

Он напомнил, что концессионные участки в Западной пустыне Египта разрабатывает совместная с Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) компания "Нафтогаза" – Petrosannan Company.

"И именно на территории Alam El Shawish East Western Desert в этом году мы смогли существенно увеличить добычу углеводородов. В частности, начаты работы по повышению извлечения углеводородов путем заводнения нефтяной залежи одного из основных месторождений. Также мы провели интенсивную кампанию по капитальному ремонту скважин и достигли впечатляющих результатов во время работ по гидроразрыву пластов. Этот успешный опыт планируем расширять", – рассказал Перелома.

Он добавил, что компания сейчас ищет пути не только для увеличения добычи нефти и газа, а и новые возможности для их дальнейшей транспортировки.

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Как сообщалось, в начале апреля Petrosannan Company провела работы по интенсификации добычи нефти на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет, что позволило увеличить добычу на пилотных скважинах более чем на 20% или 600 баррелей в сутки.

Напомним, в конце 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев впервые публично заявил, что компания готова продать свои активы в Египте, поскольку "этот бизнес не приносит компании особой прибыли". В 2017 году "Нафтогаз" привлек советника для продажи этого бизнеса.

Однако впоследствии компания от этих планов отказалась. Как пояснял глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, против продажи активов компании в Египте выступила СБУ.

В декабре 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и "Нафтогазом Украины" было подписано соглашение о передаче в концессию территории Alam El Shawish East площадью 994 кв. км в Западной пустыне Египта.

Соглашение стало результатом победы "Нафтогаза" в тендере на разработку соответствующего блока, объявленного правительством Египта в конце 2004 года. Срок действия концессионного соглашения – 27 лет, на разведку было предусмотрено три года. Расчетный период окупаемости проекта – 5,5 лет. По условиям соглашения, инвестиции "Нафтогаза" в поиск запасов углеводородов на территории блока должны были составить около $20 млн.

В феврале 2012 гоа "Нафтогаз" и египетская госкомпания GANOPE подписали концессионные соглашения на разведку и дальнейшую эксплуатацию еще двух блоков – Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth – в Восточной пустыне Египта общей площадью более 20 тыс. кв. км.