Авиакомпания МАУ будет облетать территорию Афганистана
Об этом заявили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина.
"Еще в пятницу (минувшую) авиакомпания провела собственную оценку рисков пролета территории Афганистана в связи со сложившейся ситуацией в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов МАУ приняла решение осуществлять облет территории Афганистана на рейсах в Дели с целью обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", - сказано в сообщении.
К настоящему времени ряд международных авиакомпаний уже принял решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.
Международный аэропорт Кабула 15 августа прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило вечером в то же день агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США.
В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.