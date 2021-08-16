Запасы газового угля на складах ТСЭ отстают от плана уже в 2 раза, – "Укрэнерго"

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС остается критической – запасы угля газовой группы уже вдвое меньше предусмотренного графиком Минэнерго объема.

Об этом сообщает пресс-служба оператора энергосистемы страны НЭК "Укрэнерго".

Так, по состоянию на утро 16 августа на складах ТЭС находится 763 тыс. тонн угля, что на 2,6% меньше, чем на начало предыдущей недели (9 августа, 783 тыс. тонн).

В частности, объем антрацитового угля на складах ТЭС с 9 августа вырос на 4,6% – до 273 тыс. тонн, а газового – наоборот уменьшился на 6,1%, до 490 тыс. тонн.

"В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 38,8% меньше, чем должно быть на 16 августа. В частности, газового угля накоплено в 2 раза меньше графика, тогда как антрацитового наоборот – на 1,5% больше", – отмечается в сообщении.

Кроме того, на складах ТЭЦ на 16 августа находится 185 тыс. тонн угля, что на 1,1% больше, чем по состоянию на 9 августа (183 тыс. тонн).

При этом производство электроэнергии на ТЭС на минувшей неделе уменьшилось на 10,2% – с 745 млн кВт- ч до 669 млн кВт-ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 27% до 24%.

"Это связано со снижением потребления в энергосистеме (-1,6% по сравнению с предыдущей неделей), увеличением производства ВИЭ и разгрузкой в ​​выходные", – уточнили в "Укрэнерго".

Утром 16 августа в аварийном ремонте по заявкам производителей находилось 2 блока и 1 корпус ТЭС мощностью 0,35 ГВт (на утро 9 августа – 8 блоков мощностью 2,6 ГВт). Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 17 блоков и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью около 6,45 ГВт.

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Ранее сообщалось, что процесс накопления угля на складах тепловых электростанций в преддверии отопительного сезона отстает от утвержденного графика.

В то же время Министерство энергетики планировалот новым графиком накопления угля на складах ТЭС и ТЭЦ предусмотреть увеличение его общих запасов на начало отопительного сезона 2021/2022 более чем на 1 млн тонн.