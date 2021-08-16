Импорт нефти в Украину упал с начала года на 29%

Украина в январе-июле 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 28,5% (на 246,87 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 618,02 тыс. тонн.

По данным Государственной таможенной службы, за семь месяцев импортировано сырья на $267,35 млн, что на 5,6% меньше, чем в январе-июле 2020 года ($283,262 млн). В том числе из Азербайджана – на $266,97 млн, Латвии – на $0,39 млн, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Украина за отчетный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на $27,13 млн. Этот объем в марте экспортировал международный трейдер Trafigura. Ресурс был приобретен у АО "Укртранснафта", которая в свою очередь купила его весной 2020 года на спаде цен для последующей перепродажи.

В январе-июле прошлого года Украина не осуществляла экспорт нефти.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-июне 2021 года уменьшила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 34,6% (на 267,82 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 505,69 тыс. тонн.