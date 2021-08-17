Импорт нефтепродуктов с начала года увеличился на 3,1%

Украина в январе-июле 2020 года импортировала 4,53 млн тонн нефтепродуктов (по коду ТНВЭД 2710: бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и прочее), что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4,4 млн тонн).

По данным Государственной таможенной службы, нефтепродукты импортированы на сумму $2,58 млрд, что на 34,7% больше, чем в январе-июле 2020 года ($1,91 млрд), передает Интерфакс-Украина.

Из Беларуси импортировано топливо на $1,11 млрд (доля – 43,05%), РФ – на $616,27 млн (23,9%), Литвы – на $315,06 млн (12,22%), других стран – на $537,27 млн (20,83%).

Кроме того, Украина экспортировала 223,89 тыс. тонн (+52,3% к январю-июлю 2020 года) нефтепродуктов на общую сумму $116,23 млн (+67,4%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Латвии топлива составила $24,7 млн, Мальты– $17,25 млн, Турции – $13,71 млн, других стран – $60,57 млн.

Как сообщалось, Украина в 2020 году импортировала нефтепродукты на на $3,4 млрд, а экспортировала – $128,21 млн.