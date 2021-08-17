Глобальные продажи автомобилей выросли с начала года на 22%

Мировой авторынок в июле 2021 года снизился на 6,3%, до 6,46 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 48,53 млн единиц (+22,1%)

Об этомговорится в данных консалтинговой компании LMC Automotive, передает "Укравтопром".

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 1,84 млн машин, что на 9,8% ниже показателя годичной давности.

Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд, что обусловлено сохраняющимся дефицитом полупроводников в мировом автопроме, подорожанием сырья, а также новой вспышкой коронавируса в Китае.

В Америке было реализовано 1,28 млн автомобилей - на 3,2% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле снизились на 23,8% до 1 млн машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 346 тыс. единиц (-9,7%). В Южной Америке местные дилеры продали 193,1 тыс. автомобилей, что на 0,4% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Среди крупнейших мировых авторынков также упоминается Япония (371,8 тыс. авто, -5,2%), Канада (155,9 тыс., -2,2%) и Корею (144,6 тыс., -10,2%).