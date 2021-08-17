В Украине зафиксировали 890 новых случаев COVID-19

На утро 17 августа в Украине зафиксировали 890 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 81 ребенок и 10 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 379 человек, умерло 27 пациентов, выздоровело – 433. Кроме того, совершили 47 429 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (127), Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 267 219 человек, выздоровело – 2 197 508, летальных случаев зафиксировали 53 296, также провели 11 699 182 теста.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 4 793 100 человек, за прошедшие сутки – 123 637. Полностью иммунизированы 2 791 305 украинцев.

Днем ранее, 16 августа, сообщали о 417 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью.