Нацбанк получил 64 заявки на получение статуса коллекторской компании

Национальный банк получил 64 пакета документов от компаний, которые заявили о намерении продолжать совершать деятельность по регулированию просроченной задолженности и получить статус коллекторской компании.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что 13 августа закончился месячный срок, в течение которого юрлица должны были подать соответствующие документы.

Из 64 компаний-заявителей 12 небанковских финансовых учреждений и 52 юрлица без лицензии на предоставление финансовых услуг.

В Нацбанке подчеркнули, что у регулятора есть 30 дней для рассмотрения каждого пакета документов. Заявители обязательно получат ответ об успешной регистрации или об отказе в ней.

"Национальный банк напоминает, что только те компании, которые будут зарегистрированы в реестре, будут иметь право продолжать предоставлять услуги урегулирования задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц", – говорится в сообщении.

Пользуясь информацией из реестра, кредитодатели и потребители финансовых услуг смогут проверить сведения о коллекторской компании.

Однако, в случае отсутствия в соответствующем реестре сведений о юридическом лице после 14 октября 2021 года, кредитодатель или новый кредитор обязаны досрочно расторгнуть договор с таким юридическим лицом.

Нацбанк также напомнил, что обязательство подать ведомости о включении в реестр коллекторских компаний в месячный срок распространялся только на те компании, которые на день вступления в силу закона № 1349-IX уже имели заключенные договоры с кредитодателем или новым кредитором и намеревались продолжить осуществлять соответствующую деятельность.

"Остальные юридические лица не ограничены относительно сроков обращения в Нацбанк с целью приобретения статуса коллекторской компании", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что требование о регистрации коллекторских компаний появилось с введением 14 июля в действие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности" (№ 1349-IX). В Нацбанке убеждены, что документ позволит реформировать рынок коллекторских услуг в Украине., так как с задолженностью украинцев по потребительским кредитам "смогут работать исключительно компании с безупречной деловой репутацией, профессионально пригодными руководителями, прозрачной структурой собственности, которые не нарушают законодательства".