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Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ

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Кабмин установил сниженный тариф на электроэнергию для населения до конца апреля, – документ
Кабинет министров зафиксировал цену электроэнергии для индивидуальных бытовых потребителей на уровне 1,44 грн/кВт-ч при объеме потребления 250 кВт-ч/месяц включительно с 1 октября 2021 года до 30 апреля 2022 года.

Соответствующая норма закреплена в постановлении Кабмина №859 от 11 августа 2021 года о внесении изменений в постановление №483 от 5 июня 2019 года о возложении специальных обязательство по обеспечению электроэнергией населения, передает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, для бытовых потребителей с объемом потребления свыше 250 кВт-ч/месяц цена останется на уровне действовавшего до этого тарифа в 1,68 грн/кВт-ч за весь объем потребления.

Правительство сохранило тариф в 1,68 грн/кВт-ч для коллективных бытовых потребителей, общежитий, рассчитывающихся за э/э по общему счетчику в части потребления э/э физическими лицами для собственных нужд, исключая профессиональную и хозяйственную деятельность.

По такому тарифу будут оплачивать электроэнергию многоквартирные жилые дома, включая общежития, на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков, а также дачные, дачно-строительные и гаражно-строительные кооперативы, садовые общества, кооперативы на работу насосов и освещение территорий. Помимо этого, такой же тариф сохранен для юрлиц-собственников или балансодержателей имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц, в части удовлетворения бытовых нужд таких лиц, и религиозных организаций на коммунально-бытовые нужды.

При наличии двухзонного счетчика индивидуальные и коллективные потребители, в том числе общежития, оплачивают с 23:00 до 7:00 половину тарифа, в остальные часы – весь тариф, при наличии трехзонного счетчика – 1,5 тарифа с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00, а также 0,4 тарифа в ночное время с 23:00 до 7:00, в остальные часы – фиксированный тариф.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение снизить тариф на электроэнергию для населения с объемом потребления до 250 кВт-ч до 1,44 грн-кВт-ч с 1 октября 2021 года.

По словам представлявшего проект постановления министра энергетики Германа Галущенко, принятие такого решения позволит усилить защиту бытовых потребителей и внедрить с 1 октября финансовую модель спецобязательств по обеспечению населения электроэнергией (ПСО) .

"Этим мы снижаем тариф для 80% бытовых потребителей: для них он составит 1,44 грн/кВт-ч. Эта возможность достигается через внедрение новой модели ПСО, которая вводится впервые и предусматривает усиление роли государства через государственные генкомпании, в частности "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые становятся ключевыми ее участниками", – отметил он.

Джерело:  Интерфакс-Украина

Топ коментарі

  • Виктор Иванов 5fc4fe3a
    Вот мне интересно, как долго будет продолжаться чехарда с тарифами на электроэнергию??? Я вообще не могу понять, как может электроэнергия выходя из одного генератора, иметь разную цену??? Одна э\э та которую продают за рубеж - эта почему-то имеет самую низкую цену. Потом было при расходовании до 100 квт 90 коп за КВТ. Потом был ночной тариф, теперь нам сделали льготный типа тариф и с 90 коп, сделали 1,44 грн. Где наше правительство тут увидело снижение тарифа, известно наверное только ему...Для физических лиц одна цена, для юридических лиц другая, а на самом деле это всё мы говорим про один продукт, который выпускается с одной и той же себестоимостью. Видно наше правительство плохо училось в школе. Потому, что азы экономики изучали уже там в старших классах. И кто вспомнит эти азы, тот скажет, что цена любого продукта, подчёркиваю, ЛЮБОГО продукта - это себестоимость плюс рентабельность.Нам всё время говорили и говорят сейчас избитую фразу: - ЭКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ цена. Очень хочу, что бы правительство объяснило, как электроэнергия имеющая одну и ту же себестоимость, напоминаю, потому, что выходит с одного и того же генератора может быть экономически обоснованной в трёх разных величинах??? Если посмотреть на цену, по которой Украина продаёт электроэнергию за границу и цену, по которой продают эту же саму электроэнергию внутри страны, то получается, что за границу продают ниже себестоимости, или для внутренних потребителей накручивают непомерную рентабельность... Третьего не дано. И я понял, что пока Мы будем молчать - они будут нас иметь в извращённой форме...
  • Иван Иван 31509c93
    голосуй по приколу и дальше.
    хоть поржем с убогих
  • Дмитро 7b89d75b
    У меня електро отопление, многодетная семья, был гарантирован государством отопительный тариф. Расход не менее 3-4тис Квт. Я платил ранее по 5тыс грн в месяц, сейчас это будет не менее 7-10тыс в мес. Где взять такие деньги? Разве это не вымогательство? Государство КИНУЛО меня и таких как я. !!!! ЧТО делать людям у которых електроотопление???
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