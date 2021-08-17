В США после начала расследования об утечке отходов сгорел металлургический завод Коломойского

Следователи в штате Огайо (США) расследуют умышленный поджег на металлургическом заводе, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, пребываещему под следствием "Большого жури" за отмывание денег.

Об этом написала украинская журналистка Татьяна Козырева на странице в Facebook.

"Мы считаем, что это умышленный поджог", – процитировала она Брайана Бонерта из офиса начальника пожарной службы.

Отмечается, что пожар возник на прошлой неделе, через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата Огайо взялась на масштабную экологическую катастрофу вследствие утечки в реку опасных отходов из указанного завода.

Ранее сообщалось, что украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем. По данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, активы были куплены за деньги, выведенные с "Приватбанка".

Журналисты также говорили с бывшими работниками заводов олигарха. По их данным, Коломойский и партнеры владели активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку якобы переводили из "Приватбанка" на подставные компании на Британских Виргинских островах, а после – в США.

Для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн. К 2016 году четыре сталелитейных компании в США, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн.

При этом, журналисты отмечают, что на предприятиях олигарха были плохие условия труда и безопасности. В частности, сообщается о взрывах на их заводах и травмах сотрудников.