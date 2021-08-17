Тепловики увеличили долг перед "Ривнегазом" на 5,4 миллиона

Производители тепла для нужд населения продолжают наращивать свою задолженность за услуги распределения природного газа. По состоянию на начало июля сумма долгов тепловиков перед АО "Ривнегаз" выросла почти на 5,4 млн грн.

Как сообщает пресс-служба компании, такая тенденция нарушает финансовую стабильность работы газораспределительного предприятия и состояние расчетов между участниками рынка.

Отмечается, что в список наибольших должников входят такие предприятия: КП "Дубнокоммунэнергия", КП "Здолбновкоммунэнергия", КП "Березнекоммунэнерго", КП "Костополькоммунэнерго", КП "Костопольские районные сети", Острожское КП "Теплоэнергия".

"Неудовлетворительное состояние расчётов теплоснабжающих предприятий негативно влияет на работу АО "Ривнегаз" и проведение плановых работ по модернизации газовых сетей", – говорится в сообщении. Так как только летом проводится наибольшая часть работ по установке нового газового оборудования, замене участков газопроводов. Эти мероприятия направлены на обеспечение стабильного газоснабжения во время отопительного сезона.

"Ривнегаз" распределяет газ для 20 предприятий коммунально-тепловой энергетики. Важно, чтобы средства за нашу услугу поступали вовремя. Мы должны их направлять на обслуживание сетей, содержание аварийной службы, которая работает круглосуточно и многое другое. Таким образом, все должно поддерживаться в надлежащем состоянии, для того, чтобы распределение газа проходило систематически, безаварийно и круглосуточно", – отметил коммерческий директор АО "Ривнегаз" Виктор Осницкий.

Кроме того, в компании добавили, что из-за систематических неуплат со стороны производителей тепла для нужд населения "Ривнегаз" может получить проблемы с выплатой зарплат работникам, которые сейчас активно привлечены в проектах редизайна и модернизации газовых сетей, которые принадлежат государству.

В целом, 30% доходов АО "Ривнегаз" получает именно за услуги распределения газа, предоставленные тепловикам. Поэтому уменьшение уровня расчетов со стороны теплоснабжающих предприятий негативно влияет не только на внутреннее финансовое состояние компании, а и на его контрагентах. В частности, на взаиморасчетах с ООО "Оператор ГТС Украины", подчеркивают в "Ривнегазе".

Напомним, АО "Ривнегаз" – газораспределительная компания, которая совершает свою деятельность на территории Ривненской области в сотрудничестве с брендом РГК.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Ривнегаз" эксплуатирует 10,2 тыс. км газопроводов и совершает доставку газа в жилища 265 тыс. потребителей области и 2,8 тыс. коммунально-бытовых объектов и промышленных предприятий, учреждений и организаций. В 2020 году АО "Ривнегаз" поставила своим клиентам почти 390 млн куб. м газа.