Fitch улучшил прогноз по рейтингам Киева и еще шести украинских городов
Как отмечает агентство, пересмотр прогноза по РДЭ указанных городов следует за пересмотром на "позитивный" прогноза по суверенным рейтингам Украины, передает Интерфакс-Украина.
В то же время рейтинговое действие не затронуло оценку кредитоспособности городов на самостоятельной основе. Так, кредитоспособность всех семи городов соответствует уровню "b+", сообщает Fitch.
Как сообщалось, 6 августа Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте Украины со "стабильного" до "позитивного", подтвердив сам рейтинг на уровне "B".
Напомним, Fitch Ratings улучшило также прогноз государственных "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" со "стабильного" на "позитивный" и подтвердило на уровне "B" их долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте.