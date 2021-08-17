Компания миллиардера Безоса подала в суд на NASA из-за контракта со SpaceX Илона Маска

Компания Джеффа Безоса Blue Origin подала в федеральный суд США иск на NASA из-за контракта, который космическое агентство заключило со SpaceX Илона Маска по изготовлению космического модуля для высадки на Луну.

Как сообщает CNBC, иск стал еще одним шагом компании в попытках добиться отмены решения NASA относительно преимуществ, предоставленных SpaceX, передает Укринформ.

По словам представителя Blue Origin, речь идет о том, "чтобы восстановить справедливость, создать конкуренцию и гарантировать безопасное возвращение Америки на Луну".

Он также добавил, что "официальные лица космического агентства изучают детали дела".

Напомним, в апреле SpaceX заключила с NASA контракт в $2,9 млрд на изготовление космического аппарата для высадки на Луну, отклонив при этом предложения Blue Origin.

Также сообщалось, что Безос даже предложил главе администрации NASA Биллу Нельсону не выплачивать компании $2 млрд, чтобы покрыть бюджетный дефицит программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году, взамен на участие Blue Origin в программе.