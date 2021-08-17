"Нафтогаз" планирует войти в отопительный сезон с запасами газа в хранилищах более 19 миллиардов кубометров

На сегодня в отечественных подземных хранилищах накоплено более 17,5 млрд кубометров газа, однако к началу отопительного сезона есть планы пересечь отметку в 19 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает пресс-служба компании.

"Правительство определило, что к началу отопительного сезона нужно, чтобы в подземных хранилищах было 17 млрд кубометров газа. Мы уже приближаемся к 18 млрд кубометров. Но для того, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, мы хотим закачать в хранилище еще больше", – сказал он.

По его словам, запланированные дополнительные объемы газа необходимы, чтобы избежать дефицита газа зимой даже в случае возможных дополнительных нуждах тепловых электростанций, которые столкнулись с недостатком запасов угля на складах.

"Если мы посмотрим на предыдущие годы, кроме последнего – особенного, то мы входили в отопительный сезон с 16 млрд кубометров в подземке. Сейчас уже намного больше, но мы хотим выйти на более 19 млрд кубов. Тогда мы будем понимать: если потребуется, мы сможем "подставить плечо" и генерации – если газ будет нужен для производства электроэнергии", - резюмировал Витренко.