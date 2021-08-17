Украинскую границу за время Независимости пересекли 2,1 миллиарда человек, – Госпогранслужба
670
С 1991 года границу Украины пересекли 2 млрд 158 млн человек.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе в Facebook.
Кроме того, украинские пограничники пропустили 452 млн транспортных средств.
В то же время, за тридцать лет Госпогранслужба отказала во въезде более 792 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2021 года на государственной границе в оба направления сотрудники Госпогранслужбы оформили 10 млн человек.
Джерело: госпогранслужба