Правоохранители проводят обыски по делу о хищении средств на ремонте придомовых проездов в Киеве

Соломенская окружная прокуратура города Киева проводит следственніе действия по факту хищения средств, выделенных на капитальный ремонт в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Согласно материалам следствия, чиновники Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации заключили договоры с предприятием относительно капитального ремонта асфальтного покрытия придомовых территорий и внутриквартальных проездов на территории района.

"После окончания работ были составлены и подписаны акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации перечислены средства предприятию. При этом руководитель подрядной организации к данным актам внес сведения с завышением объемов и стоимости выполненных работ", – говорится в сообщении.

Эксперты оценили нанесенный местному бюджету ущерб в 1,3 млн грн.

Так, 17 августа на основании постановлений суда по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления, проводятся обыски.

"По результатам проведения следственных действий будет также дана правовая оценка действиям должностных лиц Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, которое является заказчиком указанных работ", – уточнили в прокуратуре.