"Укргидроэнерго" запустило четвертый гидроагрегат на Днестровской ГАЭС

На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции запустили гидроагрегат №4, что добавит Объединенной энергетической системе Украины 324 МВт балансирующей энергии.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Во время церемонии запуска премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что обустройство Днестровской ГАЭС является одним из наиболее амбициозных энергетических проектов в истории современной Украины.

"Согласно проекту станция будет состоять из 7-ми гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт, что выводит ее на первое место в Европе и на шестое в мире. Только стоимость проекта строительства агрегата №4 составляет более 7 млрд грн", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, реализация этого проекта позволила поддержать украинскую промышленность, ведь 80% оборудования было произведено в Украине.

В частности, заказы получали украинские заводы "Турбоатом" и "Электротяжмаш", производители трансформаторного оборудования, металлоконструкций, кабельной продукции и другие украинские промышленные предприятия.

Кроме того, на строительной площадке в течение строительства работали около 1 тыс. строителей и монтажников, а штат Днестровской ГАЭС составляет более 430 человек.

Как сообщалось, с запуском четвертого гидроагрегата мощность Днестровской ГАЭС достигнет 1 296 МВт в генераторном режиме и 1 684 МВт в насосном.

Всего на Днестровской ГАЭС будет установлено 7 гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт в генераторном режиме и 2947 МВт в насосном. После этого Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей ГАЭС в Европе и шестой по масштабам проектом гидроэнергетики в мире.

Напомним, ЧАО "Укргидроэнерго" в июле 2020 года заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" строительство второй очереди Днестровской ГАЭС за 2,43 млрд грн. Согласно условиям договора, вторую очередь станции в составе гидроагрегата №4 должны достроить до конца 2023 года.

Закупку провели по переговорной процедуре, сославшись на отсутствие конкуренции по техническим причинам. В обосновании применения переговорной закупки указано, что "Укргидроэнергострой" выиграл торги на строительство первой очереди станции в 2011 году. В дальнейшем с ним уже заключали сделки по переговорной процедуре.

По данным "Вестника госзакупок" и системы "Прозорро", в целом с 2011 года консорциум "Укргидроэнергострой" получил подрядов "Укргидроэнерго" по Днестровской ГАЭС на сумму 18,11 млрд грн.