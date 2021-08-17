Нацбанк выпустит две памятные банкноты к 30-летию Независимости. ФОТО

Национальный банк 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналом 100 и 500 грн по случаю 30-летию Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что памятные банкноты отображают дизайн обычных образца 2014 и 2015 годов соответственно, однако имеют одно отличие – на их лицевой стороне нанесена айдентика (символика) к празднованию 30-го Дня Независимости Украины.

Изображение символа праздника меняет свой цвет под определенным углом зрения.

В Нацбанке добавили, что банкноты уже доступны в системе онлайн-закупок, а также будут реализовываться через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьютерами – "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк".

Стоимость памятной банкноты номиналом 100 грн составляет 114 грн, номиналом 500 грн – 512 грн.