В России разбился опытный образец новейшего транспортного самолета. ВИДЕО

В Подмосковье потерпел крушение опытный образец нового легкого военного транспортного самолета Ил-112В.

Как сообщили в пресс-службе российской Объединннной авиастроительной корпорации (ОАК), инцидент произошел во время тренировочного полета при заходе на посадку, передает Интерфакс.

По данным источников агентства, на борту самолета находились три человека, перед заходом на посадку в правом двигателе начался пожар.

13 августа опытный экземпляр нового легкого военно-транспортного самолёта Ил-112В, который продолжает предварительные испытания, прилетел с воронежского завода в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021".

Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26.

Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. Летные испытания возобновились только спустя два года – 30 марта 2021 года.