Фонд госимущества продал объект "Укрспирта" на Тернопольщине по цене в 4 раза выше стартовой (обновлено)

Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации группы инвентарных объектов ГП "Укрспирт", которые находятся в селе Чистилов Тернопольской области .

Как сообщает пресс-служба Фонда, по результатам аукциона в бюджет должно поступить 1,65 млн грн.

Отмечается, что за право собственности на торгах соревновались 11 участников, которые увеличили цену в 4,2 раза со стартовых 394,8 тыс. грн.

Объект состоит из нескольких активов, а именно: цех разлива, сортировочное, напорно-фильтровальное, купажное и водоподготовительное отделения.

Согласно данным в системе "ProZorrо.Продажи", победителем аукциона на продаже актива стало ООО "Производственно-коммерческая фирма "БМ ЛТД", передает Интерфакс-Украина.

Основными конкурентами "БМ ЛТД" выступили Катерина Марчишин, предложившая на 1 грн меньше итоговой суммы сделки, Игорь Волошин (предложил 1,62 млн грн) и Владимир Ивахив (1,4 млн грн).

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ООО "БМ ЛТД" зарегистрировано в 1993 году, его уставный капитал – 400 тыс. грн. Компания занимается торговлей, ремонтом и техобслуживанием транспортных средств. Ее конечный бенефициар – Лидия Брик (Тернополь).

Напомним, государство всего планирует выставить на приватизацию 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".