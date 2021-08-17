"Газпром" впервые прокомментировал договоренность США и Германии о запуске "Северного потока-2"

Российский "Газпром" впервые обозначил свою позицию относительно заявления США и Германии по газопроводу "Северный поток-2", указав, что обещание о введении санкций в случае использования Россией энергоресурсов в качестве оружия носит декларативный характер.

Первая реакция компании на договоренности, достигнутые президентом США Джо Байденом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, появилась в отчете "Газпрома" за второй квартал, передает Интерфакс.

"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", – пишет "Газпром".

Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.