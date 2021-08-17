Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора судьи КСУ по президентской квоте
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
Отмечается, что впервые за время деятельности Конституционного суда кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсном процессе и без какого-либо политического влияния.
Так, конкурсная комиссия должна разместить на сайте Офиса президента объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность судьи Конституционного суда в отношении лиц, которых назначает глава государства, а также обеспечить проведение на конкурсной основе отбора кандидатур.
Также в Офисе президента уточнили, что в состав конкурсной комиссии из семи членов вошли "трое известных и уважаемых международных экспертов и четверо – ведущих национальных юристов Украины с признанным авторитетом".
"Сочетание международных и национальных специалистов в составе комиссии обеспечит максимальное доверие к процедуре отбора и гарантирует, что все участники конкурса получат равные условия", – прокомментировал президент Зеленский.
В состав конкурсной комиссии вошли:
- Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Республики Польша (2001-2010), член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институтов ЕС;
- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры нотариального, исполнительного процесса и адвокатуры, прокуратуры, судоустройства Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, заведующий кафедрой международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета.