Прокуратура пришла с обыском в коммунальное предприятие "Киевкоммунсервис" (обновлено)

Во вторник, 17 августа, сотрудники Подольского окружной прокуратуры города Киева осуществляют обыски в помещениях коммунального предприятия "Киевкоммунсервис".

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА), обыски проводят на основании постановления Подольского районного суда в рамках уголовного производства, которое касается деятельности контрагентов коммунального предприятия.

Согласно сообщению, работники "Киевкоммунсервиса" предоставляют всю необходимую информацию и сотрудничают со следствием.

"Эти обыски направлены не только на дискредитацию конкретного предприятия, но и всей столичной власти. Ведь многочисленные обыски на коммунальных предприятиях и в структурных подразделениях КГГА является явным системным давлением и политической акцией, направленной на дестабилизацию работы городского хозяйства", – подчеркивают в КГГА.

В свою очередь в пресс-службе Киевской городской прокуратуры уточнили, что совместные с Нацполицией обыски проводятся в помещениях КП "Киевкоммунсервис" и подрядных организациях в рамках уголовного производства по факту присвоения средств во время предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, должностные лица КГГА и КП "Киевкоммунсервис" завладели бюджетными средствами путем непредоставления или частичного предоставления услуг по вывозу твердых бытовых отходов.

Так, частично вывоз твердых бытовых отходов осуществлялся с использованием ресурсов КП "Киевкоммунсервис", однако документально предоставления таких услуг оформлялось с привлечением подрядных организаций, подконтрольных одному из депутатов Киевского городского совета.

"Как следствие, на счета обществ безосновательно перечислялись бюджетные средства за услуги, которые фактически ими не предоставлялись. Кроме того, указанные общества осуществляют несанкционированное вывоз отходов на закрытый полигон твердых бытовых отходов, что влечет значительный ущерб экологическому состоянию столицы", – добавили в прокуратуре.

Как сообщалось, накануне сотрудники Нацполиции и Офиса генпрокурора провели более 30 обысков в рамках расследования схемы безосновательной эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Константин Усов сообщил, что действия МВД и Офиса генпрокурора фактически парализовали работу Инспекции по парковке, поскольку в ходе обысков были изъяты серверы и рабочие станции инспекции. В связи с этим в городе полностью приостановлена эвакуация автомобилей, в том числе препятствующих дорожному движению.