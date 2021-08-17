Директора государственного спиртзавода подозревают в уклонении от налогов на 181 миллион

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили схему уклонения от уплаты налогов во время производства и реализации спиртосодержащих веществ на сумму более 181 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что схему уклонения от налогов при изготовлении растворителя многофункционального и дезинфицирующего средств организовал директор государственного спиртзавода. Действовал он в сговоре с должностными лицами предприятий на территории Полтавской и Кировоградской областей.

Так, чиновники указывали в отчетных документах такие характеристики товара, которые позволяли не уплачивать за него налоги.

Следователи ГБР сообщили о подозрении директору спиртзавода по факту уклонения от уплаты акцизного налога (ч. 3 ст. 212 УПК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 25 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности до трех лет с конфискацией имущества.

Также во время следствия выявлены факты продажи спиртосодержащих веществ предприятиям-производителям фальсифицированного бензина через фирмы-прокладки.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся обыски по месту изготовления вышеуказанных спиртосодержащих веществ, местам производства из них фальсифицированных нефтепродуктов и их реализации.

Кроме того, проверяется причастность к совершенным преступлениям должностных лиц государственной налоговой службы Украины.