Кабмин утвердил новый состав набсовета "Одесского припортового завода"

Кабинет министров на закрытом заседании утвердил новый состав наблюдательного совета АО "Одесский припортовый завод".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №937-р от 16 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

"Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Одесский припортовый завод" Коломийченко Андрея Ивановича, Филонова Анатолия Павловича, Дуденкова Юрия Леонидовича в качестве независимых членов и Кудина Дениса Игоревича, Вижунова Александра Викторовича как представителей государства", – сказано в документе.

Как сообщалось, "Одесский припортовый завод" по итогам работы в первом полугодии 2021 года получил чистую прибыль в размере 434 млн грн, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,18 млрд грн.

В 2020 году АО "Одесский припортовый завод" увеличило чистый убыток в 16,5 раза – на 1,12 млрд грн – по сравнению с 2019 годом – до 1,19 млрд грн.

ОПЗ в 2020 году выпустил 821,2 тыс. тонн карбамида, что в 2,5 раза превышает показатель 2019 года и является рекордом высоким за последние пять лет. На его производственных мощностях было также произведено 96,5 тыс. тонн товарного аммиака, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

ОПЗ выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой химпродукции на морской транспорт. Государству в лице ФГИ принадлежит 99,5667% акций ОПЗ, 0,0021% – ООО "Конкорд Капитал", другим акционерам-физлицам – 0,4312%.